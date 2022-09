Kinder in NÖ könnten bald früher in den Kindergarten gehen

In Niederösterreich sind auf politischer Ebene Gespräche über die Kinderbetreuung gestartet. Von zweieinhalb Jahren auf zwei Jahre gesenkt werden könnte das Eintrittsalter in den Kindergarten, kündigte die Landes-SPÖ am Montag in einer Aussendung an. Familiensprecherin LAbg. Kerstin Suchan-Mayr und NÖ GVV-Präsident Rupert Dworak brachten weiters eine Verkleinerung der Gruppengrößen ins Spiel. Beschlüsse sollen in einer der kommenden Landtagssitzungen fallen, hieß es.

"Lücke geschlossen"?

Verwiesen wurde in der Aussendung auf Gespräche zwischen ÖVP, SPÖ und FPÖ vom Montag. "Langsam aber sicher kommt Bewegung in die Sache: Das Eintrittsalter in die NÖ Landeskindergärten soll nun auf zwei Jahre gesenkt werden - damit einhergehend wird auch endlich eine Lücke geschlossen, da der Kündigungs- und Entlassungsschutz vier Wochen nach dem zweiten Geburtstag des Kindes endet", wurde betont. Die SPÖ sah grundsätzlich eine eigene Forderung umgesetzt. Derzeit können Landeskindergärten in Niederösterreich erst ab einem Alter von zweieinhalb Jahren besucht werden.

Unterstützung von FPÖ

Eingetreten wurde von den Sozialdemokraten u.a. weiters für eine kostenlose Nachmittagsbetreuung in den Landeskindergärten. Beigesprungen wurde der SPÖ dabei von Udo Landbauer, dem Landespartei- und Klubobmann der FPÖ Niederösterreich. Eine flächendeckende und kostenlose Nachmittagsbetreuung bezeichnete er als "Frage des politischen Wollens", die Umsetzung werde von der ÖVP "seit Jahren" blockiert. Landbauer möchte zudem die Ausweitung der Karenz bis zum dritten Lebensjahr des Kindes umgesetzt wissen, "zur Stärkung der Wahlfreiheit".