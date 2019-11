Kehrtwende in NÖ: Nachtsichtgerät zur Wildschweinjagd erlaubt

Wildschweine zählen zu den sogenannten „income-breeders“. "Das heißt, je mehr Nahrung sie aufnehmen können, desto mehr Nachwuchs gibt es", sagt Pröll.

Sorge bereitet den Politikern vor allem die Afrikanische Schweinepest, die in Osteuropa wütet und auch auf Hausschweine Auswirkungen hat. "Ein einziger Fall kann die gesamte Schweineproduktion in Niederösterreich lahm legen. Nachtsichtgeräte sind auch schon in Deutschland zugelassen. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir den technischen Fortschritt erlauben", sagt Pernkopf.