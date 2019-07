Wildschweinplage: Antrag auf Nachtsichtzielgeräte im Landtag

„Wir hatten am Wochenende den Landesjagdtag und es gibt zahlreiche Reviere mit einem erhöhten Bestand an Schwarzwild, hier wäre eine Absenkung nötig, weil auch die Wildschäden steigen“, sagt Leitner. Auch im Hinblick auf die Schweinepest müsse die Population in Zaum gehalten werden, denn je mehr Tiere, desto höher das Risiko. „Probleme mit der Bejagung gibt es vor allem durch die Naturnutzer, die auch zur besten Schusszeit in den Revieren unterwegs sind“, meint Leitner. So hätten es die Jäger schwer, Schwarzwild zu erlegen.