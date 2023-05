Karrierechancen für Zuwanderer statt Arbeitskräftemangel in NÖ

Geringe Deutschkenntnisse, keine österreichische Staatsbürgerschaft. Kein Problem. Gemeinsam mit der Rewe-Gruppe bietet der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) Asylberechtigten und aus der Ukraine Vertriebenen die Chance auf einen Einstieg in den Arbeitsmarkt.

„Wir haben 3.000 offene Stellen und suchen dringend Arbeitskräfte“, betonte Rewe-Vorstand Christoph Matschke anlässlich eines Recruiting-Events in der Unternehmenszentrale in Wiener Neudorf am Montag. „Menschen mit Migrationshintergrund sind eine wichtige Zielgruppe, die wir über die Eingliederung ins Berufsleben noch besser und schneller gesellschaftlich integrieren können.“