Kanzler Nehammer tritt erstmals bei einem Landesparteitag auf

Rede, Interviews

Beim Landesparteitag im VAZ St. Pölten wird nur Landesparteiobfrau Johanna Mikl-Leitner eine Rede halten. Von Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner gibt es einen Tätigkeitsbericht. Karl Nehammer, der erstmals als Kanzler bei einem Landesparteitag auftritt, wird auf der Bühne von Daniela Zeller interviewt werden. Genauso wie die niederösterreichischen Minister Klaudia Tanner und Gerhard Karner. Gemeinsam mit den beiden hat auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka seinen Auftritt. Von parteiinternen Stimmen, die sich wegen der Turbulenzen im U-Ausschuss in Wien gegen diesen Auftritt ausgesprochen haben, weiß man in der Landesparteizentrale nichts. Das sei auch nie zur Diskussion gestanden, sagt Bernhard Ebner.

Umfragen

Die kommende Landtagswahl – voraussichtlich am 29. Jänner 2023 – wird bei diesem Parteitag noch keine wirkliche Rolle spielen. Ein erster zündender Funke sollte dennoch überspringen, weil noch einige Prozentpunkte fehlen, um die absolute Mehrheit wieder zu erreichen. Dieses Bild ergeben zumindest die Umfragen, die im heurigen Jahr gemacht worden sind. Eine davon stammt von Christoph Haselmayer. Diese ist in der NÖN erschienen. Da erhielt die ÖVP bei der Sonntagsfrage 44 Prozent. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Meinungsforscher Peter Hajek, der Ende Februar für einen privaten Auftraggeber Niederösterreich abgefragt hat. Er konnte der ÖVP zwischen 42 und 44 Prozent ausweisen. Wie man hört, sollen diese Werte mit einer Umfrage, die die ÖVP in Auftrag gegeben hatte, korrelieren. Zum Vergleich: 2018 hatte die ÖVP bei der Landtagswahl 49,63 Prozent erreicht.