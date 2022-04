Ludwig Schleritzko: „Gewessler agiert absolut ideologisch“

Für Niederösterreich geht es da dann auch noch um die Marchfeld-Schnellstraße S8?

Selbstverständlich. Ich glaube auch, dass der Ministerin nicht bekannt ist, wie sehr die Menschen im Bezirk Gänserndorf unter dem Verkehr leiden, wenn sich etwa in Deutsch Wagram 35.000 bis 40.000 Autos pro Tag durchstauen. Sie hat sich das auch nie persönlich angeschaut. Hier verschließt sie die Augen.

Kommen wir zu einem anderen Thema, das Sie als Landesrat für die Finanzen stark beschäftigt: die Teuerungswelle. Wie sehr bereitet Ihnen das schlaflose Nächte?

Die vergangenen fünf Jahren waren in vielen Bereichen herausfordernd. Die Teuerung ist nur die neueste Entwicklung. Aber wir haben die Covid-Krise geschafft, wir werden die Auswirkungen des Ukraine-Krieges stemmen und stellen uns auch dieser Herausforderung. Die Teuerungswelle ist natürlich eine große Belastung. Sowohl für uns im Budget, weil sie sich auch auf unsere Projekte durchschlägt, aber natürlich auch für die Geldbörsel der Niederösterreicher.

Wie kann das Land helfen?

Wir setzen dem natürlich etwas entgegen, aber bereits seit Jahren. Es gibt einen Heizkostenzuschuss, diverse Förderungen im Wohnbau, es gibt Förderungen für den Schritt „Raus aus Öl“. Es gibt auf den verschiedensten Ebenen umfassende Angebote, wo Menschen sich Geld als Hilfe gegen die Teuerung abholen können. Es gibt ja auch schon vom Bund ein Anti-Teuerungspaket in der Höhe von 3,7 Milliarden Euro und eine Steuerreform im Umfang von unglaublichen 18 Milliarden Euro. Nur sieht man das halt jetzt noch nicht.

Vor fünf Jahren sind Sie mit der Ansage angetreten, dass es 2021 ein Nulldefizit geben soll. Dann machte Corona den Plan zunichte. Was sind die neuen Perspektiven?

Das angekündigte Nulldefizit war wegen Covid nicht mehr möglich. Wir waren davor auf einem extrem guten Weg. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass wir das Nulldefizit 2021 geschafft hätten. Covid hat uns ein Loch ins Landesbudget gerissen. Wir sprechen hier von einem Volumen von 1,5 bis 2 Milliarden Euro. Wir haben bewusst dafür Schulden gemacht und den Weg des Nulldefizits verlassen. Ich bekenne mich aber dazu, dass wir wieder auf ein konsolidiertes Budget hinarbeiten müssen.

Sie haben den Weg ja schon angekündigt gehabt und dann kam der Ukraine-Krieg.

Das stimmt. Ich hoffe aber dennoch, dass wir im Laufe der kommenden Legislaturperiode von 2023 bis 2028 ein Nulldefizit schaffen werden. Ich gehe sogar davon aus, da bin ich zuversichtlich.

Es sind jetzt fünf Jahre, dass Sie in die Politik eingestiegen sind. Ist die Politik so, wie Sie sie erwartet haben?

Die Politik ist so, wie ich sie zum Teil gekannt habe. Ich war ja zum Teil in politischen Büros in der zweiten und dritten Reihe tätig gewesen. Ich glaube, jeder, der einen Schritt in die erste Reihe macht, kann sich nicht vorstellen, was auf ihn zukommt. Aber ich bin nicht enttäuscht. Im Gegenteil, ich bin positiv überrascht worden.