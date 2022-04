Mikl-Leitner stellt sich am Samstag Wiederwahl zur Parteichefin

In der ÖVP Niederösterreich steht am Samstag die erneute Kür von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zur Landesparteichefin bevor. 470 Delegierte werden sich in St. Pölten versammeln und auch fünf Stellvertreter bestellen. „Es wird ein Arbeitsparteitag, eher eine Landeskonferenz als ein Event“, blickte Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner am Mittwoch voraus. Mikl-Leitner war im März 2017 mit einer Zustimmung von 98,5 Prozent an die Parteispitze gewählt worden.

Der Landesparteitag geht im VAZ in Szene. Ebendort war Mikl-Leitner vor fünf Jahren zur Nachfolgerin von Erwin Pröll gekürt worden. Der selbe Ort sei „bewusst gewählt“, betonte Ebner vor Journalisten in St. Pölten. Hier habe „der Weg der Landeshauptfrau begonnen, dort geht er auch weiter“. Vorbereitungen und Aufbauarbeiten in der Veranstaltungshalle laufen Ebner zufolge „auf Hochtouren“.