Kurz bestätigt Auftritt bei ÖVP-Parteitag im Mai

Einige übereifrige Boulevardmedien hatten zuletzt sogar über ein Comeback des Ex-Kanzlers spekuliert. Vorerst aber ist dieses Comeback von Sebastian Kurz rein geografisch zu verstehen. Der Ex-Kanzler, der im Dezember 2021 auch als ÖVP-Obmann zurückgetreten war und zuletzt für den umstrittenen US-Investor Peter Thiel tätig war, hält auf dem Bundesparteitag seiner ÖVP am 14. Mai in Graz eine mit Spannung erwartete Rede.

Auf Facebook angekündigt

Auf der Sozialen-Medien-Plattform Twitter war Kurz nach längerer weitgehender Abstinenz zuletzt wieder vermehrt zu lesen war. Nun kündigte der 35-Jährige seinen Auftritt über Facebook an: "Vielen Dank, liebe Volkspartei, für die Einladung zum Parteitag am 14. Mai. Ich bin selbstverständlich sehr gerne dabei! Nicht nur, weil ich dort die Möglichkeit habe, mich für die letzten gemeinsamen 20 Jahre zu bedanken, sondern weil ich gern dabei bin, wenn wir Geschlossenheit zeigen und Karl Nehammer in seiner Arbeit als Parteiobmann und Bundeskanzler unterstützen! Auch wenn ich nicht mehr in der Politik tätig bin, freue ich mich auf ein Wiedersehen mit so vielen Freunden und Weggefährten."