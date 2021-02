Impftermine für Pädagogen schon ab Montag

Am Freitag gab Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) am Rande einer Pressekonferenz ob der steigenden Infektionsfälle in Schulen und Kindergärten bekannt, dass bereits ab kommender Woche die ersten Pädagoginnen und Pädagogen in Bildungseinrichtungen geimpft werden. Der Großteil soll, wie zuvor geplant, in der zweiten Märzhälfte geimpft werden.