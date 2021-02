Südafrika-Variante und neue Impftermine in NÖ

Seit Mittwoch ist es amtlich bestätigt. Die aggressive Südafrika-Variante des Coronavirus hat es auch bis nach Niederösterreich geschafft. Sieben Fälle wurden bestätigt – alle betroffenen Personen sind bereits wieder genesen. Aufgetreten ist die Mutation im Hort Rathauspark in Wiener Neudorf, die Einrichtung wird vorübergehend geschlossen. Drei betroffene Schulklassen in der NMS Guntramsdorf werden abgesondert und einer Testung unterzogen. Die vermutete Quelle soll ein Reiserückkehrer sein.

54.000 neue Impftermine

Indes macht ein SMS bzw. eine eMail an alle für die Corona-Impfung Vorregistrierten im Bundesland Hoffnung: 54.000 weitere Impftermine werden am Freitag vergeben. Diesmal sind unter 65-Jährige dran, obwohl noch nicht alle über 80-Jährigen versorgt sind. Grund dafür ist der vorhandene Impfstoff. „Es sind 54.000 Doppelimpfdosen von Astra Zeneca da bzw. werden geliefert. Das vorhandene Pfizer-Kontingent wird momentan verimpft an Personen über 80 Jahre“, erklärt Sprecher Stefan Spielbichler vom Notruf NÖ, der für die Impfkoordination zuständig ist.

Die neuen Termine werden nur an einen Teil der unter 65-Jährigen vergeben: Personen in Gesundheitsberufen, Behinderteneinrichtungen und Apotheken, 24-Stunden-Betreuer, Behinderte mit persönlicher Assistenz, engste Kontaktpersonen von Minderjährigen mit einem Risikogruppen-Attest und Schwangeren – sie selbst werden nur in Ausnahmefällen geimpft, derzeit jedoch noch gar nicht.