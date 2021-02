Wieder Ansturm: 34.000 weitere Impftermine vergeben

Nachdem nach der ersten Terminvergabe in der Vorwoche Kritik an der Onlinebuchung laut geworden war, wurden Zugänge für Vereine und Gemeinden eingerichtet, damit diese die Impfwilligen unterstützen und anmelden konnten. Laut Spielbichler wurden mehr als 3.000 Termine so gebucht.

Privatpersonen können bis zu drei Personen anmelden – etwa Enkel ihre Großeltern. Damit soll sichergestellt werden, dass alle die Möglichkeit haben, einen Termin trotz der potenziellen Internetbarriere zu erhalten. Bis zu 2.000 Termine, beginnend vom kommenden Montag bis Ende März, wurden pro Minute vergeben.

Nächste Terminvergabe unklar

Wann die nächsten für die verbliebenen „paar tausend dieser Personengruppe“, die sich gegen das Virus immunisieren lassen wollen, vergeben werde, sei noch offen. „Sobald wieder Impfstoff da ist“, erklärt der Sprecher. Und zwar jener Impfstoff, der für Menschen über 80 Jahre auch geeignet bzw. zugelassen ist. Astra Zeneca scheidet damit derzeit aus.