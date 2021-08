Impfen laut Fahrplan: Busse machen landesweit mobil

Kommen die Leute nicht zum Impfen, kommt halt das Impfen zu den Leuten. Während die Zentren des Landes nun endgültig geschlossen wurden, weil sie ihren Zweck erfüllt haben, setzt man auf alternative Methoden. Ab heute, Dienstag, sind dazu drei Impfbusse nach einem Fahrplan durch alle Regionen unterwegs.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sagte zum Start der Aktion: „Die Organisation unserer blau-gelben Impfzentren war bereits ein voller Erfolg. Jetzt gehen wir in der Impfstrategie einen Schritt weiter – mit den Impfbussen kommen wir noch näher zu den jungen Menschen aber auch zu Menschen, die ganz flexibel und ohne Anmeldung die Coronaschutz-Impfung erhalten möchten. Damit schaffen wir zusätzlich zu den Impfangeboten der Hausärzte eine flexible Möglichkeit, sich effektiv gegen die Corona-Krankheit zu schützen.“

„Nur die Impfung schützt effizient vor schweren Corona-Erkrankungen, das sehen wir beim Blick auf unsere Intensivstationen deutlich", sagte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. So habe man in Niederösterreich bereits fast zwei Millionen Impf-Stiche gesetzt. "Jetzt appellieren wir an all jene, die bisher noch nicht impfen waren, vom neuen Angebot Gebrauch zu machen."

Spontanentschlossene

Für Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) stellen die drei Impfbusse ein unkompliziertes zusätzliches Angebot für Spontan- und Unentschlossene dar. "Ohne Anmeldung vorbeikommen, sich in wenigen Minuten immunisieren und den Zweittermin gleich direkt im Bus vereinbaren – einfacher geht es nicht. Ich bin sicher, damit werden wir die hohe Durchimpfungsrate in Niederösterreich noch einmal steigern können.“