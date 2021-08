Ich werde nicht übers Impfen schreiben ...

... ich verspreche Ihnen und mir, dass ich all dies nicht auch noch zum Thema meiner Kolumne machen werde. Es gibt doch so unendlich viele andere spannende Themen.

Grapefruits zum Beispiel! Schmecken toll und sind gesund. Außer sie sind gespritzt. Oje. Gespritzt.

Neues Thema! Tierhaltung. Wahnsinn, all die Skandale über fürchterliche Zustände in Mastbetrieben, die derzeit auffliegen. Da geht mir als Vegetarierin echt das Geimpfte auf.

Ähm. Neues Thema! Sommer in Wien. Wundervoll! Was haben wir für ein Glück mit unseren Grünflächen, letztens war ich ausgiebig im Wienerwald spazieren. Haben Sie schon mal was von der heilsamen Wirkung des „Waldbadens“ gehört? Das liegt an den botanischen Duftstoffen, die nachweislich unser Immunsystem stärken. Oje. Meine Güte, dann schreib ich eben über Politiker, das geht immer. Bei manchen hat man wirklich den Eindruck, sie richten sich’s, wie sie wollen. Deshalb finde ich es nur allzu richtig, offen über politische Immunität zu diskutieren. Herrje, das kann doch nicht wahr sein.

Neues Thema: die Hitze. Ich habe mir Gott sei Dank im Frühjahr eine Klimaanlage gekauft. Ich empfehle Ihnen, da nicht zu sparen. Ich habe mich im Vorfeld genau informiert und mich für den unumstrittenen Test-Sieger ... entschieden. Oje, Test.

Themenwechsel: ich steh total auf die Wiener Sprache. Für ein süddeutsches Feuilleton sollte ich mein Lieblingsschimpfwort bestimmen. Ich entschied mich für O’zwickta/e. Bin ja selber eine Betroffene! Ja, das können wir WienerInnen, schimpfen! Oh nein, Sch – impfen.

Ok, letzter Versuch: Katzen sind lieb. Sehen Sie, ich habe es geschafft! Geht doch! Wenn man will, geht alles. Glaube ich. Bleiben Sie gesund!