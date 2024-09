Der Höllgraben rutscht: Amstetten sperrt beliebten Spazierweg

Im heftigen Streit um die Sanierung der Hänge im Freizeitgebiet des Jakobsbrunnenwegs in Amstetten hat die Natur ein Machtwort gesprochen. Ausgelöst durch die massiven Regenfälle hat es nämlich, so wie in vielen Wandergebieten Niederösterreichs, im sogenannten Höllgraben eine gefährliche Rutschung gegeben.