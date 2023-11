Initiative legte 1.516 Stimmen gegen Radwegausbau vor

In einem einstündigen Gespräch habe man die Sorgen und Anliegen rund um den Erholungsweg mit dem Bürgermeister offen zur Sprache bringen können, berichtet Öko-Aktivist und Protestmitorganisator Gerhard Mevec. Dabei habe auch der Stadtchef bekundet, dass er größtes Interesse habe, den Charme des historischen Weges samt der derzeitigen Breite und der natürlichen Geländeformen erhalten zu wollen. Seine Gruppe macht klar, dass verhindert werden muss, dass es in Zukunft zu einer verschärften Konkurrenzsituation zwischen Fußgängern und Radfahrern kommen könne, so Mevec. Als Teilstück des international markierten Ybbstalradwegs könnte sich die Radfahrerfrequenz dramatisch erhöhen, so die Befürchtung.

Haberhauer hat schon im Vorfeld besondere Sicherungsmaßnahmen und die Einrichtung einer vorbildlichen Respektzone gegen Highspeed-Radler angekündigt. Mit der Bürgergruppe wurde nun ein separates Treffen mit Experten des Stadtbauamts und der Wildwasser- und Lawinenverbauung des Landes NÖ vereinbart.