Hochwolkersdorf: ÖVP fischt mit Liste nach Bürgerlisten-Wählern

Nach dem Polit-Chaos und dem Zerwürfnis der Bürgerliste werden die Karten in Hochwolkersdorf neu gemischt. Am 27. September stehen Neuwahlen am Programm und die Volkspartei lässt mit einer Überraschung aufhorchen. Mit neuem Namen, neuer Liste und einem neuen Spitzenkandidaten will die ÖVP-nahe Gruppierung beim Urnengang diesmal stimmenstärkste Kraft werden. Bauernbundobmann Martin Puchegger (39) ist Bürgermeisterkandidat der Liste „Miteinander Hochwolkersdorf – Volkspartei & Unabhängige“.

Die Wahl im Jänner hatte Hochwolkersdorf (Bezirk Wr. Neustadt) ins politische Dilemma gestürzt. Nachdem die SPÖ neun, die ÖVP sechs und die Bürgerliste Karner vier Mandate erreicht hatte, lief Listenchef Erwin Karner zur SPÖ über, um Bürgermeister zu werden. Es kam zum Eklat und Karner legte alle Funktionen nieder. Seither führt SPÖ-Chefin Sylvia Blank als Bürgermeisterin die Geschäfte.