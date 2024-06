Hochwasserwelle erreicht Donaugemeinden in NÖ

Auf eine stärkere Überflutung als gestern noch prognostiziert stellen sich die Gemeinden entlang der Donau in Niederösterreich ein. Die Donau ist über Nacht beispielsweise im Machland-Süd im Bezirk Amstetten bereits über die Ufer getreten. Die Donauau bei Ardagger ist teilweise bereits überschwemmt. Auch Landesstraßen sind gesperrt. Landesweit waren die Feuerwehren nach Überflutungen und Vermurungen im Einsatz.

Die Prognose für die Donau ist bis heute Mitternacht noch steigend, berichtet Johannes Pressl, der Bürgermeister von Ardagger und österreichischer Gemeindebundpräsident. Es sei im Moment davon auszugehen, dass die Donau dann bis zu einem Meter hoch über den Treppelweg bei Ardagger überlaufen werde, warnt er die Bevölkerung. Einige Lahnen im Machland würden damit einige Meter Wasserstand aufweisen. Die Landesstraße in Richtung Wallsee von Ardagger Markt kommend ist mittlerweile seit den frühen Morgenstunden gesperrt. Die Durchfahrt Empfinger Au sei ebenfalls nicht mehr möglich.

Wildtiere

Für das Augebiet und auch die Randbereiche bittet Pressl um Achtsamkeit. Vor allem Wildtiere suchen jetzt Schutz in den Randbereichen vor den Fluten und sollen nicht noch zusätzlich geschreckt werden.

Grundsätzlich besteht für die Feuerwehren in NÖ derzeit noch keine Hochwasserwarnung. Die Vorwarnstufe wurde aber bereits aufgerufen, mancherorts, wie in Ybbs im Nibelungengau wurden auch bereits stellenweise mobile Hochwasserwände errichtet.