Heimskandal in NÖ holt nach Jahren die Politik ein

Aber wie genau ist es zu der Schließung gekommen? Laut den Akten beim Land NÖ gibt es keinen einzigen mündlichen oder schriftlichen Hinweis darauf, dass der SPÖ-Chef, wie behauptet, eine Weisung dazu erteilt habe. Die Vorgänge muten auch der FPÖ-Abgeordneten Vesna Schuster seltsam an, weshalb die Politikerin die Sache in einer Anfrage an Schnabl im Landtag zum Thema macht. „Warum wird nun von der NÖ Landesregierung behauptet, dass von Ihnen niemals irgendeine Weisung im Hinblick auf diese Schließungen erteilt worden ist?“, so Schuster. Sie will wissen, wer die rechtliche Verantwortung für den Fall trägt. Denn hinter den Kulissen braut sich Ungemach zusammen. Schuster und die Betroffenen gehen Hinweisen nach, die die Sache in einem „schiefen Licht“ erscheinen lassen.