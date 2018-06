Kinderheim-Gutachten: Land muss finanziellen Schaden fürchten

Mehrere hundert Seiten umfasst der Bericht jener Sonderkommission, die Missbrauchsvorwürfe in drei Kinderheimen der Therapeutischen Gemeinschaft (TG) prüfte. Obwohl das Papier Grundlage zur Schließung der Heime war, bleibt sein Inhalt offiziell weiter unter Verschluss. Doch der KURIER kennt erste Inhalte des Berichts, der gravierende Mängel in der Betreuung der Kinder festgestellt haben will.

So sollen fallweise statt der vertraglich mit dem Land NÖ vereinbarten Kinderpsychologen lediglich Mitarbeiter einer Security-Firma anwesend gewesen sein. Dies wäre einerseits ein Verstoß gegen die Betreuungsvereinbarung. Andererseits soll dem Land aber der volle Kostensatz für den Kinderpsychologen verrechnet worden sein, berichten Insider. Und der sei deutlich höher, als der den Securitys bezahlte Stundenlohn.

Landeshauptfraustellvertreter Franz Schnabl (SPÖ), damals als Landesrat für die Einsetzung der Sonderkommission verantwortlich, lasse aktuell den möglichen finanziellen Schaden für das Land prüfen, heißt es. Bestätigt sich der Verdacht, steht eine mögliche Klage gegen die TG im Raum.

Schnabl wird außerdem in Nachverhandlungen mit der Sonderkommission treten. Die vorgelegte Rechnung von 245.000 Euro war von der Landesregierung nicht akzeptiert worden. Dass die Soko der richtige Schritt war, bekräftigt Schnabl im Gespräch mit dem KURIER: „Ohne die Untersuchung hätte das Land weiter für nicht erbrachte Leistungen bezahlt.“ Insider spekulieren derzeit, dass der finanzielle Schaden durch nicht erbrachte Leistungen höher sein könnte, als die Kosten für die Soko.