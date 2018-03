Angeblich misshandelt: Doch Kinder wollen ins Heim zurück

Hildegund C., die Pflegemutter des 16-jährigen André, bezeichnet die behördliche Schließung als einen „Skandal“. 60 Einrichtungen in ganz Österreich hätten André abgelehnt. Erst in der TG habe er vor zwei Jahren eine Heimat gefunden – unter intensiver Individualbetreuung. „Sie hatten die schwierigsten Fälle aus dem ganzen Land, die niemand mehr betreuen wollte. Die Kinder aus dieser Umgebung zu reißen, hat sie neuerlich traumatisiert“, schildert sie. Zwei Jahre lang war sie wöchentlich in Jaidhof um André zu besuchen. „Das Heim wurde vorbildlich geführt.“

Ins Rollen gebracht hatte die Vorwürfe gegen die TG-Heime der 18-jährige Zögling Michael T.. Dass er diese Aussagen gemacht hat, bezeichnet er nun als den „größten Fehler seines Lebens. Ich wurde manipuliert. Mir wurden 30.000 Euro versprochen, wenn ich diese Dinge behaupte“, sagt Michael gegenüber dem KURIER. „Nichts davon hat gestimmt.“ Er sei von einem rausgeworfenen Betreuer zu den Vorwürfen überredet worden.

Mitarbeiter der TG, die nun auf der Straße stehen, verstehen die Welt nicht mehr. Was sie besonders schockiert, sind die Nachrichten, die sie laufend von den Kindern bekommen. „Sie reißen aus ihren neuen Unterbringungen aus und lungern zugekifft am Praterstern herum.“ Die Betroffenen zum KURIER: „Wir wurden laufend unangekündigt überprüft, vom Land, der Volksanwaltschaft, dem Arbeitsmediziner usw.. Es gab nie Beanstandungen.“