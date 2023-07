Häusliche Gewalt: Rekord bei Coaching für Gefährder

16 Frauen wurden heuer in Österreich bereits von Männern ermordet. In den meisten Fällen bestand eine enge Beziehung zwischen Opfer und Täter und oft auch eine gewaltvolle Vorgeschichte.

Fälle häuslicher Gewalt sind seit Jahren stark im Zunehmen und der negative Trend setzt sich fort. Der Bewährungshilfeverein Neustart, der in Niederösterreich und dem Burgenland die verpflichtenden Gewaltpräventionsberatungen von Gefährdern durchführt, meldet im ersten Halbjahr einen Rekord an Klienten. Heuer mussten in den beiden Bundesländern bereits 1.697 Personen zum verpflichtenden, sechsstündigen Antigewalt-Coaching.

➤ Mehr lesen: Frauenmorde: Jetzt reagiert die Regierung

„Das bereits hohe Niveau an Beratungen ist damit 2023 noch einmal deutlich angestiegen, um elf Prozent. Dies zeigt einerseits die leider hohe gesellschaftliche Relevanz der Problematik von häuslicher Gewalt, andererseits aber auch eine steigende Sensibilisierung, was positiv zu bewerten ist“, erklärt Alexander Grohs, der Leiter von Neustart Niederösterreich und Burgenland.