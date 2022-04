Gulaschkanone, Zapfenstreich und Applaus: Angelobungsfeier wie damals

Schon vor dem feierlichen Festakt, den die Militärmusik Niederösterreich mit einem Platzkonzert einleitete, verbreitete sich wohlbekannter Duft aus früheren Jahren am Kollmitzberg. An Besucher der Geräte- und Waffenschau des in der Ostarrichi-Kaserne Amstetten beheimateten Jägerbataillons wurden Kostproben aus der Gulaschkanone ausgegeben.