TikTok-Kampagne für mehr Lehre in Niederösterreich

Im Rahmen der am Freitag vorgestellten Initiative produziert der 16-jährige TikTok-Influencer Marvin Teufl Videos über Lehrberufe und geht damit gemeinsam mit dem AMS und Lehrlingen in niederösterreichische Schulen. „Wir möchten die Jugendlichen dort abholen, wo sie sind: in den sozialen Netzwerken und in der Schule“, erklärte AMS-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich.

"Innovative Formate"

„Wir unterstützen neue und innovative Formate, damit Unternehmen auf die duale Ausbildung setzen und um mehr junge Menschen für einen Lehrberuf zu begeistern“, betonte Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich und Vorsitzender des ÖGB Niederösterreich. Als ganz entscheidend bezeichnete er zudem die „Berufsorientierung, die frühzeitig fix im Schulsystem verankert werden muss“.

Johannes Schedlbauer, Direktor der Wirtschaftskammer NÖ, wies drauf hin, dass die Lehrlingssuche für viele Betriebe immer schwieriger werde, obwohl die Ausbildung hochqualitativ sei und jungen Menschen beste Zukunftschancen biete.

„Die Entscheidung, ob eine Lehre oder eine weiterführende Schule angestrebt wird, wird leider oft von den Noten und weniger von Interessen, Vorlieben und Begabung der Jugendlichen abhängig gemacht“, stellte die niederösterreichische Landeskoordinatorin für Polytechnische Schulen, Alexandra Huber-Lechner, fest.