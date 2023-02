Großbrand eines Gewerbebetriebs in Niederösterreich

In den Abendstunden kam es am Mittwoch zu einem Großbrand eines Gewerbebetriebs in Purgstall an der Erlauf (Bezirk Scheibbs). Derzeit stehen dort neun Feuerwehren im Einsatz und kämpfen gegen die Flammen.

Laut ersten Informationen dürfte es keine Verletzten geben. Die Feuerwehrleute werden wohl noch einige Stunden im Einsatz stehen.

Mehr in Kürze.