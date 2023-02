Ein Überfall im Nachtzug und viele erstaunliche „Zufälle“

Es gibt Zufälle im Leben, die würde kaum jemand für möglich halten. Eine dieser Fügungen hat sie zu dritt auf die Anklagebank geführt, sind sich jene drei Männer einig, die sich am Mittwoch im Landesgericht Wiener Neustadt wegen schweren Raubes und mehrerer Diebstähle verantworten müssen.

Dass sie in derselben Unterkunft in nebeneinanderliegenden Zimmern wohnten und auf Überwachungsbildern der ÖBB mitten in der Nacht beim Betreten und Verlassen desselben Zuges zu sehen sind, bedeute nicht zwangsläufig, dass sie auch den in diesem Zug verübten Raubüberfall auf einen Passagier begangen hätten. Mehr noch: Man kenne einander nur vom Sehen, habe nie miteinander gesprochen. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, die drei hätten eine kriminelle Vereinigung gebildet, sei völlig aus der Luft gegriffen, keine der ihnen vorgeworfenen Straftaten habe man begangen.