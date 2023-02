Bezirk Gänserndorf: Nachbarschaftsstreit endete mit Messerattacke

Mit einem versuchten Mord endete am Dienstagabend ein Streit in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf): Zwischen 37-Jähriger und sein 39-Jähriger Nachbar hatten eine Auseinandersetzung. Als sich der 39-Jährige entfernen wollte, soll der 37-Jährige mit einem Messer mehrmals auf den Oberkörper und einen Oberschenkel des Opfers eingestochen haben. Der 39-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungsdienst in das Klinikum Wien-Donaustadt verbracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Der 37-Jährige wurde von Bediensteten der Polizeiinspektion Deutsch-Wagram vorläufig festgenommen. Er zeigte sich nicht geständig. Die Tatwaffe konnte bis dato nicht aufgefunden werden. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt eingeliefert.