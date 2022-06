Grenzwertige Liebe zum Auto: Tuner im Visier der Polizei

Eine Gruppe von Autobesitzern wartet laut eigenen Angaben schon ein paar Stunden auf eine Entscheidung. Eine Frau aus der Gruppe versteht die Vorgangsweise nicht: „Das Auto ist TÜV-geprüft, alles ist in Ordnung. Die machen uns allen den Spaß kaputt.“ Prinzipiell verstehe sie aber, dass kontrolliert werden müsse.

Die Kontrollen stoßen auch einen VW-Besitzer am Parkplatz sauer auf. Er muss auf seine Freunde warten, weil es bei ihnen Beanstandungen gibt. „Natürlich kann nicht jeder machen, was er will. Es sollten sich einfach alle an die Regeln halten.“ Das sei laut Macher vor allem auch deshalb notwendig, weil nicht wenige die Autos so umbauen, dass sie lebensgefährlich werden. „Einige in der Szene agieren katastrophal.“