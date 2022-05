GTI-Treffen in Kärnten: Weniger Besucher, weniger Ärger

Das offizielle GTI-Treffen am Kärntner Wörthersee wurde heuer zum dritten Mal in Folge abgesagt. Das sich die "Gummi, Gummi"-Fraktion deshalb nicht gänzlich fern bleiben würde, war klar. Mitte Mai wurde wegen angereister Rowdies etwa das Stadtzentrum von Velden gesperrt werden.

Beim nunmehr eigentlichen „Hauptwochenende“ des GTI- und Tuningtreffens in Kärnten ist die Lage laut Landespolizeidirektion Kärnten aber „äußerst ruhig“: „Es konnte ein merkbarer Rückgang an Besuchern wahrgenommen werden“, hieß es am Samstag in einer Aussendung.