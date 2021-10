Gesuchter Mörder: Augenzeugen machten verdächtige Beobachtung

Nach dem Mord an einer 43-jährigen Frau in Deutsch-Brodersdorf im Bezirk Baden hat die Polizei Freitagfrüh die Suche nach ihrem flüchtigen Verlobten fortgesetzt. In der Nacht hat es nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt in Mitterndorf an der Fischa eine verdächtige Sichtung gegeben. Laut Augenzeugen wurde ein Mann bei dem Versuch beobachtet, ein Auto aufzubrechen. Ob dies etwas mit dem 44-jährigen Gesuchten zu tun hat, ist laut Polizei noch völlig unklar.

Markus J., ein Drogenermittler des Wiener Landeskriminalamtes, steht im dringenden Verdacht am Mittwoch seine Lebensgefährtin Claudia S. im gemeinsamen Einfamilienhaus in Deutsch-Brodersdorf in der Marktgemeinde Seibersdorf getötet zu haben. Der Tod der Frau ist dem vorläufigen Obduktionsergebnis zufolge durch Ersticken eingetreten. Festgestellt wurde ein stumpfes Trauma im Bereich von Brust, Kopf und Hals.