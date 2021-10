Frauenmord: Polizisten jagen einen Polizisten

„Die letzten Sonnenstrahlen genießen“. Es war nicht etwa eine böse Vorahnung, sondern der Genuss des warmen Herbstwetters. Claudia S. teilte den Glücksmoment mit einem Selfie am Dienstagnachmittag noch mit all ihren Facebook-Freunden. Nur 24 Stunden später war die Mitarbeiterin des Landesklinikum Wiener Neustadt tot. Erwürgt in ihrem Traumhaus in Deutsch-Brodersdorf (Bezirk Baden). Wie die Obduktion am Donnerstag ergab, erlitt das Opfer einen massiven Angriff gegen den Brustkorb und den Hals in Form von stumpfer Gewalt. "Der Tod ist durch Ersticken eingetreten", sagt Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner.

Die lebensfrohe 43-jährige frühere OP-Assistentin soll von ihrem Lebensgefährten und Verlobten im Zuge eines Streits erdrosselt worden sein, so die Vermutung der Mordermittler. Markus J., ein 44-jähriger Drogenfahnder des Wiener Landeskriminalamtes, ist seit Mittwochnachmittag auf der Flucht. Noch am Abend lief eine groß angelegte Suchaktion nach ihm im Umkreis des Tatortes. Cobra-Beamte und die Crew des Polizeihubschraubers fanden den herrenlosen Wagen des Polizisten in einem Windschutzgürtel bei Moosbrunn (Bezirk Bruck an der Leitha).