Generalerneuerung des A1/A21 Knoten Steinhäusl geht los

Am Knoten Steinhäusl der West- (A1) und Wiener Außenringautobahn (A21) beginnt am Montag die Generalerneuerung. Die Asfinag wird laut einer Aussendung die Hauptfahrbahnen sowie die Auf- und Abfahrten sanieren. Zusätzlich erfolgen Maßnahmen an den Brücken und Überkopfwegweisern. Mehr als neun Millionen Euro werden investiert. Eine Baustelle wird für sechs Monate eingerichtet.

Der Autobahnknoten Steinhäusl zählt eine tägliche Verkehrsbelastung von bis zu 74.000 Kfz, davon 11.000 Lkw, so die Asfinag. Nach nunmehr fast 30 Jahren wird diese Verbindung der A1 mit der A21 generalsaniert. Für die Einrichtung der Baustelle werden rund fünf Tage benötigt. Die folgende Verkehrsführung, darunter auch Spursperren in der verkehrsarmen Zeit, erfolgen wechselweise auf beiden Richtungsfahrbahnen.

Im Juli und August wird im Bereich des Überganges von der A21 auf die A1 Richtung St. Pölten eine Inselbaustelle eingerichtet. Das bedeutet, dass der Verkehr links und rechts am Baufeld vorbeigeführt wird. Die Zufahrt zur Raststation Steinhäusl bleibt in jeder Bauphase aufrecht, informierte die Asfinag.