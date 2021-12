Historische Wienflussmauer wird bis Sommer 2022 saniert

Mauer wird verschoben

Mit "Verpresspfählen" werden die Mauern rückverankert. Das bedeutet, dass durch die Mauer bis in das umgebende Erdreich hinein Pfähle gebohrt werden, die ihre Zugkräfte in den umgebenden Boden und in das Gestein eintragen. Somit wird die Mauer nach hinten gezogen und dauerhaft standsicher gemacht.