Geld für Testmuffel? Dann wollen Freiwillige streiken

„Hunderte Gemeinden und Private haben gesagt, dass sie nicht mehr dabei sind, wenn an Gesundheitsverweigerer Geld bezahlt wird“, sagte Alfred Riedl, Präsident des Gemeindebundes, am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz in St. Pölten. Ausgangspunkt sind die in Aussicht gestellten Anreize für „Testmuffel“. In Anlehnung an den Wiener „Schnitzel-50er“ könnte demnach ein ähnlicher Bonus bei der zweiten Testserie Anfang 2021 zur Anwendung kommen, um deutlich mehr Menschen als bei der ersten Aktion zur Teilnahme am Corona-Test zu bewegen.