Niederösterreich bietet ebenfalls noch Gratistests vor Weihnachten

Auch das Land Niederösterreich wird jetzt noch vor Weihnachten zusätzliche Gratis-Teststationen im Kampf gegen das Coronavirus anbieten. Betreut vom Österreichischen Bundesheer werden in der nächsten Woche am Montag und am Dienstag in fünf Städten Antigen-Schnelltests angeboten, kündigte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, ÖVP, an.