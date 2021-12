Ansturm auf Gastronomie zum Neustart nach dem Lockdown

In Krems an der Donau freue man sich, dass man wieder aufsperren dürfe, sagt Gastronom Harald Schindlegger, der in der Stadt mehrere Lokale besitzt. „Aber wir sind auch sorgenvoll, weil wir nicht wissen, wie lange.“ Für die nähere Zukunft sei man fast ausgebucht. Die Mitarbeiter hatten zudem auch während des Lockdowns Arbeit, zum Teil in der Keksmanufaktur oder beim Lieferservice „harrytogo“.

Reservierungen für Feiertage

Vor Reservierungen nicht retten kann sich das „Himmelblau“, Beachclub und Restaurant in Wiener Neustadt. Geschäftsführer Roman Petek: „Wir sind am 24. Dezember bis 18 Uhr ausgebucht. Der Christtagsbrunch ist auch ausreserviert.“ Am Samstag steht weihnachtliches Kinderbacken mit 20 Teilnehmern auf dem Programm. 150 Anmeldungen habe es gegeben.

Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker mahnt: „Der Lockdown hat unsere Betriebe schwer getroffen. Jetzt ist wichtig, dass alle die Sicherheitsmaßnahmen einhalten, damit die Infektionszahlen nicht wieder steigen.“ Und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) betont: „Wir wissen, unsere Wirtshäuser sind seit Beginn der Pandemie keine Infektionstreiber, sondern Orte der verantwortungsvollen Geselligkeit.“