Über 200 km/h auf der Landstraße: Zwei Führerscheine abgenommen

Exzessive Geschwindigkeitsübertretungen auf der L 9 in Gänserndorf haben am Mittwoch in den Nachtstunden zwei Führerscheinabnahmen zur Folge gehabt. Einheimische Lenker im Alter von 40 und 28 Jahren hatten ihre Autos auf 215 bzw. etwa 200 km/h beschleunigt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Die Männer wurden in Obersiebenbrunn (Bezirk Gänserndorf) angehalten. An die Bezirkshauptmannschaft ergingen Anzeigen.