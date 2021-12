BMW brannte auf A3 aus: Lenkerin blieb unverletzt

Am Autobahnknoten Guntramsdorf kam es am Mittwochabend zu einem spektakulären Fahrzeugbrand. Der in Flammen stehende BMW mit Wiener Kennzeichen konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf aber rasch gelöscht werden.

Lenkerin konnte Fahrzeug verlassen

Warum der Wagen auf der Südostautobahn (A3) in Brand geraten war, ist noch unklar. Die Lenkerin konnte ihr Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen und wurde durch das Rote Kreuz versorgt.