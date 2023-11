Fünf Tote durch Listerien: Käserei-Chef will „Höchststrafe“

Bauliche Mängel

Dabei sei es aber nur um die Gerätschaften gegangen, erzählte der 39-jährige Serbe vor Gericht. Die nötige Ausbildung zur Führung einer Käserei fehlte dem Mann. Er war zuvor für die Wartung der Maschinen in einem fleischverarbeitenden Betrieb zuständig gewesen. Nachweise für Hygiene-Fortbildungen blieb er schuldig.

Auf die Idee, sich selbstständig zu machen sei er gekommen, weil sein Onkel in Serbien eine Käserei betrieben habe. Eine alte Fleischerei wurde umgebaut – mit Mängeln. Dies bestätigte am zweiten Prozesstag der Lebensmittelinspektor. „Es war überhaupt sehr schwierig, eine Kontrolle durchzuführen. Ich war mehrmals dort, konnte aber nicht in den Betrieb hinein“, schilderte er. Bei seinen Besuchen habe er dann immer wieder Mängel festgestellt. „Sie wurden in den letzten Jahren mehr, was wahrscheinlich auf Corona und die rückgängigen Umsätze in der Käserei zurückzuführen war“, vermutete er.