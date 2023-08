Fünf Tote durch Listerien: Käserei-Chef in NÖ vor Gericht

Schwere Vorwürfe

Außerdem soll der Geschäftsführer keine Eigenüberwachung durchgeführt und die erforderlichen Gerätschaften nicht ausreichend instandgehalten haben.

Die Folge: Listerien-Bakterien in Produkten der Käserei verursachten in Wien Erkrankungsfälle, davon fünf mit tödlichem Verlauf. Von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wurden Proben aus dem Betrieb analysiert. Man kam zu dem Ergebnis, dass der dabei festgestellte Listerienstamm nur in dem betroffenen Betrieb und bei den acht Erkrankten aufgetreten sei.