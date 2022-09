Spur führt nach NÖ: Mysteriöse Todesfälle durch verseuchten Käse

Besonders auffällig ist der lange Zeitraum zwischen dem ersten Erkrankungsfall im Jahr 2020 und Hinweisen auf den Betrieb, der die Produkte in Umlauf gebracht haben dürfte. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums, erklärt das wie folgt: „Zwischen der Ansteckung und dem Ausbruch einer Erkrankung können wenige Tage oder bis zu drei Wochen liegen. Es ist schwierig herauszufinden, wo und was die Betroffenen in diesem Zeitraum gegessen haben.“ Ein Zusammenhang zwischen den identen Bakterienstämmen konnte daher erst jetzt hergestellt werden.

Gefährlich werden können Listerien vor allem für Schwangere, kleine Kinder und Babys sowie ältere und immunschwache Personen. Gesunde Erwachsene leiden meist nur an einer leichten Darmverstimmung und bemerken eine Ansteckung häufig gar nicht. Bei den vulnerablen Gruppen kann die Erkrankung aber sogar zum Tod führen.

Fälle von Listeriose kommen in Österreich relativ häufig vor. 2021 wurden laut AGES 38 laborbestätigte Fälle im Epidemiologische Meldesystem (EMS) verzeichnet. Innerhalb von 28 Tagen nach der Diagnosestellung starben sieben Patienten, was einer Sterblichkeit von 18,4 Prozent entspricht. 2020 gab es in Österreich zwölf Todesopfer, 2019 waren es fünf.

Über strafrechtliche Maßnahmen gegenüber dem Betrieb in Gloggnitz muss gegebenenfalls die Lebensmittelaufsicht entscheiden, vermutlich jene in Niederösterreich, da die Produkte von dort in den Verkehr gebracht wurden. Von dieser wird der Fall an die Strafrechtsbehörden übergeben, wenn sich ein Verdacht gegen den Betrieb erhärten sollte.