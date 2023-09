Fünf Listerien-Tote: Protokoll eines (Hygiene)-Versagens

Rattenjagd

Bereits 2018 wurden laut den Prüfberichten Listerien in Gullyproben nachgewiesen. Das tat der Angeklagte sinngemäß so ab: „Es war ja nur im Gully“. Im Dezember 2021 ging es mit Schwarzschimmel und einem „muffigen Geruch“ weiter. Schutzgitter gegen Ungeziefer fehlten. Laut einer Angestellten gab es eine regelrechte „Rattenjagd“ im Betrieb.

Internationale Datenbanken

Nach Erkrankungen und Todesfällen in Wien verfolgte die Agentur für Lebensmittelsicherheit (AGES) 2022 die Spuren nach Gloggnitz zurück. Der festgestellte Listerienstamm sei nur in der Käserei und bei den Erkrankten nachweisbar gewesen. Ein Abgleich internationaler Datenbanken zeigte, dass der spezifische Erregerstamm nirgendwo sonst auftrat. Der Angeklagte und sein Anwalt Elmar Kresbach ziehen das in Zweifel. Die Beweise bezeichnet Kresbach als „wackliges Konstrukt“.

