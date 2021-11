Frustrierte SPÖ will Bürgermeistersessel in Amstetten zurück

„Wir wollen das Bürgermeisteramt wieder zurückholen. Das ist sicher kein illegitimes Ziel und darf auch gesagt werden“.

Für dieses Vorhaben wollten Amstettens SPÖ-Vizebürgermeister und Parteichef Gerhard Riegler und Genossen bei ihrer Stadtkonferenz vor dem vergangenen Wochenende Stärke und Selbstbewusstsein zeigen und ihre umfassenden Kritikpunkte an der schwarz-grünen Stadtführung anbringen. Doch die Veranstaltung, bei der Landesparteichef Franz Schnabl und die Bezirksparteichefin Ulrike Königsberger-Ludwig als Hauptredner vorgesehen waren, musste coronabedingt auf den März des nächsten Jahres verschoben werden.

Vorwürfe

Mit ihren umfassenden Kritikpunkten an der Stadtregierung unter Schwarz-blau gingen SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler und einige Genossen dennoch an die Öffentlichkeit. Bei der Pressekonferenz wurde klar, dass in der Amstettener Stadtpolitik mittlerweile ein Riesengraben klafft. Mit 16 von 41 Gemeinderatssitzen, würde man als zweitstärkste Fraktion in der Arbeit für die Stadt blockiert, lautete einer der Vorwürfe des SPÖ-Chefs.

Mangelndes Demokratieverständnis, Ausgrenzung, soziales Unverständnis oder Dilettantismus waren nur einige der grundsätzlich heftigen Anwürfe, die Riegler, Familien-Stadträtin Elisabeth Asanger, Fraktionsobmann Helfried Blutsch und Junggemeinderat Andreas Fröhlich mit Beispielen zu untermauern versuchten. Fast keines der aktuellen Projekte in der Stadt findet die ungeteilte Zustimmung der Roten. Von der von ÖVP-Bürgermeister Christian Haberhauer zu seinem Amtsantritt bekundeten Gemeinsamkeit sei wenig zu spüren, beklagten sie.

Sozialmarkt

Ausgebootet fühlt sich die SPÖ etwa beim Unterstützungsplan für den SooGut-Markt. Einen geplanten Zuschuss von 45.000 Euro hätten Schwarz-grün auf knapp 3.000 Euro zusammengestrichen, beklagt Riegler. Stattdessen fließe viel Geld in Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing oder in neue Rathausjobs.

Manche Projekte würden durch zu große Eile in der Qualität leiden. Etwa zuletzt der Grundsatzbeschluss im Stadtteil Eggersdorf einen zweistöckigen Kindergarten unter der Starkstromleitung zu errichten. Das neue Badprojekt, der geplante Wirtschaftshof und der Grundstücksdeal dazu oder das von der Rathausmehrheit um 25.000 Euro in Auftrag gegebene Sportkonzept - fast nirgends will die SPÖ Gutes erkennen.