Amstetten. Das „Polit-Plitsch-Platsch“ um das neue Amstettener Stadtbad geht weiter. Eine Woche nach der Präsentation der endgültigen Pläne für das 19 Millionen teure Hallen- und Freibad, begründet die SPÖ, warum sie dem Projekt nicht zustimmte, und stellt Forderungen. Hauptthema ist, dass es in einer ersten Phase keine Sauna mehr im städtischen Wassertempel geben wird.

Die Rettung des in ursprünglichen Plänen erst in einigen Jahren geplanten Freibades sei das erste Etappenziel gewesen, erklärt SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler. Tatsächlich haben Stadtchef Christian Haberhauer (ÖVP) und sein Vize Dominic Hörlezeder (Grüne) in die Letztvariante des Planungsbüros Gobli nach dem Druck aus der Bevölkerung zwei erst für spätere Jahre vorgesehene Freibecken einplanen lassen.