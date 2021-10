Amstetten investiert 19 Millionen in neue Bäderlandschaft

In einem Rohentwurf sollte ein Schwimmbecken im Freigelände erst in der Phase drei in einigen Jahren errichtet werden. „Wir haben mit den Menschen geredet und sind auf ihre Bedürfnisse eingegangen“, sagt Bürgermeister Christian Haberhauer, ÖVP

Darauf, dass die Amstettener SPÖ über den Sommer eine Kampagne für den unmittelbaren Erhalt von Freibadbecken organisiert hatte, gehen Haberhauer und Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder (Grüne) nicht ein. „Es war mir immer wichtig, dass Kinder das Schwimmen lernen können und alle Bevölkerungsgruppen und Sportler einen leistbaren Zugang zum Bad bekommen“, erklärt Haberhauer.

Die neue Badelandschaft

Konkret sieht die neue Badelandschaft wie folgt aus: Im Innenbereich wird das aktuelle Sportbecken von vier auf sechs Bahnen vergrößert. Dazu kommt ein größeres Erlebnisbecken mit einem Kleinkinderbereich. In einem separaten Bereich wird eine geschlossene Rutsche installiert. Weil das Hallenbad vergrößert wird, gibt es drinnen 620 statt den bisher 400 Liegeplätzen.