Falsch getankt: Busfahrer ließ Benzin in den Straßengraben rinnen

Mit einer unglaublich dreisten Aktion versuchte am Montag im Bezirk Amstetten der Chauffeur eines Kleinbusses seinen Fehler bei der Betankung des Wagens wettzumachen. Der Rumäne hatte an einer Tankstelle im Gewerbegebiet von St. Valentin irrtümlich Benzin statt Diesel in seinen Wagen getankt, weshalb die anschließende Fahrt auch gleich wieder zu Ende war. Um seinen Fehler auszubessern, ließ er den Benzin schlichtweg am Rand einer angrenzenden Straße wieder ab.

Umweltalarm

Die Aktion wurde aber beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten stoppten den Umweltverschmutzer und alarmierten die zuständige Feuerwehr Rems. Der ärgste Schaden für Boden und Grundwasser sollte noch schnell verhindert werden. Die Feuerwehrleute versuchten mit Ölbindemittel, das auf das Straßenbankett und in den Straßengraben geronnene Benzin, aufzusaugen.