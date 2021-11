Impfen im Shopping Center: Landesimpfzentren öffnen wieder

Standorte der neun Landesimpfzentren sind das Traisencenter in St. Pölten, die SCS in Vösendorf (Bezirk Mödling), die Wiener Neustädter Arena Nova, die Messe Wieselburg im Bezirk Scheibbs, die Pölz-Halle in Amstetten, das Zivilschutzzentrum in Gmünd, der Mistelbacher Stadtsaal und das Fachmarktzentrum in Horn. In Tulln erfolgt der Start im Minoritensaal, mit 16. November folgt die Übersiedlung in die Messe. Erweitert werden außerdem Pop-up-Impfaktionen. Ab Mittwoch geht die Impfstraße im G3 in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) in Betrieb.