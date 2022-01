Nun gilt es insgesamt vier traditionelle Gebäcksorten in je zwei Varianten zu verkosten und zu bewerten. „Allseits beliebte Weckerl stehen in der bekannten und bewährten Form und auch mit neuer Rezeptur am Prüfstand“, schildert Verkostungsprofi Kathrin Helm. Ziel des Projektes ist es, mithilfe der erhobenen Informationen, die Rezeptur von Gebäck-Klassikern zu verfeinern.