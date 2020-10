Über Drive-in nicht zum Corona-Test, sondern zu Schoko-Test

Als „Foodpioneers“ haben sich die Forscher der Fachhochschule Wiener Neustadt mit ihren Sensorik-Spezialisten am Campus Wieselburg bereits international einen Namen gemacht. Weil die Corona-Bedrohung die Arbeit beim Testen neuer Produkte extrem einschränkt, haben sich die Forscherinnen Roswitha Enzelberger und Kathrin Helm ein neuartiges Konzept für den Massentest von Schokoriegel ausgedacht.

Das findige Duo richtet heute, Freitag, und am morgigen Samstag jeweils von 7.30 bis 14 Uhr einen Drive-in-Parcours am Wieselburger FH-Parkplatz ein. Dort werden Enzelberger und Helm in Schutzkleidung und mit Abstand 200 Testpackungen Schokoriegel an durchfahrende Autofahrer verteilen. Wer sich ein entsprechendes süßes Probierpaket abholt, muss sich auch im Klaren sein, dass die Verkostung samt der Bewertung 30 bis 40 Minuten in Anspruch nehmen wird. Image, Aussehen und Geschmack der verschiedenen Riegel sollen in einer Online-Bewertung eingestuft werden

Als kleines Dankeschön bekommen die Amateurverkoster noch drei Produktproben aus anderen Genussbereichen mit nach Hause. Auch von Corona-Quarantäne betroffenen Wieselburgern wollen die FH-Wissenschafter das Leben versüßen. Wer sich unter foodpioneers@hotmail.com meldet, bekommt das Probiersackerl per Lastenfahrrad vor die Haustür geliefert.