Feuerwehrübung mit Brand in Shopping City Süd als Annahme

Ein Brand in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling) ist am Samstag die Annahme einer Feuerwehrübung gewesen. Mehrere Menschen wurden aus dem Objekt und vom Dach des größten Einkaufszentrum Österreichs gerettet. Durch die Übung seien Abläufe gefestigt worden. "Das dient im Ernstfall der Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern", teilte das Bezirkskommando Mödling mit.

Gegen Geschäftsschluss, kurz vor 18.00 Uhr, war die Alarmierung der hauseigenen Betriebsfeuerwehr (BtF) erfolgt, die zunächst über die Sicherheitszentrale der SCS eine Evakuierung und Abschottung des betroffenen Bereichs veranlasste. In der Folge wurden die FF Vösendorf und Wiener Neudorf hinzugezogen, die mit einer großen Zahl an Einsatzkräften, Tanklöschfahrzeugen sowie Spezialgerät wie Teleskopmastbühne und Drehleiter anrückten. "Sobald es ein Ereignis gibt, das größer als ein Kleinbrand ist, lösen wir die Alarmstufe B3 (Anm.: Stufe 3 von 4) aus und holen uns Unterstützung von den umliegenden Feuerwehren", erläuterte Robert Heindl, Kommandant der BtF Shopping City Süd.

Bei der Übung im Bereich des Eingangs 10 der SCS übernahmen Atemschutzgeräteträger die Menschrettung und Brandbekämpfung im verrauchten Baustellenbereich. Über die Teleskopmastbühne der FF Vösendorf wurde ein Löschangriff auf das Dach gestartet. Die Drehleiter der FF Wiener Neudorf übernahm die Rettung von Personen auf dem Gebäude. An der Übung waren neben 95 Feuerwehrmitgliedern auch die Polizei, das Rote Kreuz und das SCS-Centermanagement beteiligt.