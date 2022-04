Frontalcrash in NÖ: 43-Jährige in Lebensgefahr

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 3116 im Bezirk Korneuburg ereignet. Ein 48-jähriger Wiener geriet mit seinem Auto von Seyring in Richtung Gerasdorf/Wien kommend auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal und ungebremst mit dem einer 38-jährigen Wienerin, so die Polizei. Dabei wurde die 43-jährige Ehefrau des Mannes, die nicht angegurtet rechts hinten saß, nach vorne geschleudert und lebensbedrohlich verletzt.

Rettungshubschrauber flog Verletzte in AKH

Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 ins AKH geflogen. Der 48-Jährige wurde mit Verdacht auf Prellungen im Bereich des Oberkörpers in das Landesklinikum Korneuburg gebracht, seine achtjährige Tochter musste lediglich zu einer Kontrolluntersuchung mit. Die 38-Jährige und ihre 8-jährige Tochter wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Korneuburg eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.